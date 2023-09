Coppa Davis | l’Italia ha bisogno di Jannik Sinner…e di chiarezza sul doppio

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Con tanta fatica, la missione è stata compiuta.del tennis ha sofferto non poco nella settimana dedicata alla fase a gironi delle Finali di2023. All’Unipol Arena di Bologna, gli azzurri si sono trovati in una condizione assai complicata, dopo aver perso in maniera disastrosa il primo incontro con il Canada (0-3). Fortunatamente la reazione è arrivata e i successi contro il Cile (3-0) e la Svezia (2-1) hanno permesso alla selezione del Bel Paese di staccare il biglietto per la Final Eight a Malaga (Spagna), in programma dal 21 al 26 novembre. Una fase finale nella quale non ci saranno formazioni importanti come la Spagna e gli Stati Uniti, privi di Carlos Alcaraz e di Taylor Fritz negli impegni della settimana trascorsa. Opportuno ricordare anche l’assenza della Russia per le note vicende legate al conflitto ...