Coppa Davis | il tabellone dei quarti | martedì il sorteggio

Martedì alle 12 ora italiana l'Italia saprà se affronterà Olanda o Gran Bretagna nei quarti di finale di. A Londra è infatti in programma il sorteggio per la Final 8 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, dal 21 al 26 novembre. Nel Gruppo A il Canada campione in carica ha ...... grazie alla vittoria su Davidovich Fokina nella giornata di venerdì, la Serbia si è qualificata alla fase finale della2023 a Malaga . La sfida finale del girone C ha visto affrontarsi ...Attualmente è in serie negativa da sette partite e l'ultima sconfitta è arrivata contro Thiago Monteiro venerdì scorso durante l'incontro dicon il Brasile. Il 20enne Danese ha deciso di ...

Poi il 3 a 0 contro il Cile e soprattutto, a facilitare la Nazionale, è servita proprio la nazionale nord americana, che, già qualificata, ha battuto comunque il Cile. Era quasi una formalità (bastava ...Fognini, una dolcissima consolazione all'indomani della mancata convocazione in Coppa Davis: rianimato da Flavia Pennetta.