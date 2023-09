Coppa Davis | Arnaldi salva Volandri e l’Italia Per le finali però servirà il tanto criticato Sinner

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dalle stalle alle stelle. Dalla disfatta contro il Canada al successo liberatorio sul Cile. È stata una parabola piena di speranza e tensione quella che ha spintodi FIlippoalle fasidiche si disputeranno a Malaga dal 21 al 26 novembre. Non saranno presenti nazioni come Spagna, Stati Uniti e Russia. Gli azzurri sì: il sorteggio martedì deciderà quale metà del tabellone capiterà, ma nei quarti può toccare l’Olanda di Griekspoor o la Gran Bretagna di Murray. Squadre insomma tutt’altro che imbattibili. L’unico vero pericolo è la Serbia di Novak Djokovic. Tutti si aspettavano che a prendere per manosarebbe stato Lorenzo Musetti, invece il protagonista assoluto di questa settimana è stato senza dubbio Matteo ...