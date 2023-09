Coppa Davis 2023 | sorteggio accoppiamenti quarti di finale in tv | data | orario e diretta streaming

(Di lunedì 18 settembre 2023) L‘Italia torna a Malaga, dove dal 20 al 26 novembre andranno in scena le Finals di. A differenza di quanto accaduto negli anni passati, quest’anno ilè stato effettuato solo in parte. Sappiamo che la squadra di Filippo Volandri sarà nella parte bassa del tabellone, ma per conoscere tutti glibisognerà attendere la giornata di martedì 19 settembre. Alle ore 12:00 italiane saranno svelati gli incontri deidicon l’Italia che attende una tra Olanda e Gran Bretagna. Sarà possibile seguire ilsul canale Youtube della ITF e sulle piattaforma social. SportFace.

L'avventura indeli azzurri, dunque, continua. Adesso l'appuntamento è in Spagna e la squadra capitanata da Volandri cambierà. L'ha confermato lui stesso dopo il pass ottenuto anche con ...Nella settimana in cui l'Italia ha guadagnato la qualificazione alla Final 8 dia Malaga, c'è un altro italiano che può festeggiare. E' Flavio Cobolli, che grazie ai quarti di finale al Challenger di Stettino (Szczecin), in Polonia, è entrato per la prima volta fra i ...BOLOGNA " Missione compiuta: Matteo Arnaldi vince il primo match della sfida tra Italia e Svezia e gli azzurri staccano il biglietto per le Finals diin programma a fine novembre a Malaga. Il 22enne sanremese, numero 47 del ranking Atp, ha battuto in due set, in un'ora e 21 minuti, con il punteggio di 6 - 4 6 - 3, il figlio d'arte Leo ...

Volandri esalta Sinner e cancella Fognini dopo il successo in Coppa Davis: Fabio ha una sola chance Sport Fanpage

Coppa Davis - Volandri: "Sono contento al 99%, la squadra prima del resto. Sinner si è fatto sentire tutti i giorni" Eurosport IT

Nella settimana in cui l'Italia ha guadagnato la qualificazione alla Final 8 di Coppa Davis a Malaga, c'è un altro italiano che può festeggiare.Il capitano ha confermato che non si è spezzato il rapporto con il miglior tennista italiano del ranking Atp ...