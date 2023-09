Coppa Davis 2023 | Matteo Berrettini | “Voglio essere a Malaga | mi sto riprendendo bene dall’infortunio”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) E’ terminata con il sorriso l’avventura dell’Ital-tennis all’Unipol Arena di Bologna. Dopo un inizio molto difficile, con il ko 0-3 contro il Canada, gli azzurri di Filippo Volandri sono riusciti a compattarsi e nelle difficoltà sono venuti fuori. Le vittorie successive contro il Cile (3-0) e la Svezia (2-1) hanno permesso alla formazione tricolore di qualificarsi ai quarti di finale delle Finals die con la possibilità di avere a disposizione, si spera, la formazione migliore. In questo contesto,ha fatto sentire la sua presenza. Il giocatore romano non ha potuto dare il suo contributo in campo, per via dell’infortunio alla caviglia subìto nel secondo turno degli US Open. Tuttavia,ha voluto esserci per far sentire la sua presenza, a supporto ...