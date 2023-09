Coppa Davis 2023 | l’Italia passa dalla debacle alla qualificazione | aspettando ora Sinner e Berrettini

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si è chiusa con il lieto fine la pazza tre giorni delin. La squadra di Filippo Volandri è arrivata ad un passo da una clamorosa eliminazione e da unache era veramente difficile da ipotizzare. Però in qualche modo l’obiettivo è stato centrato e laalle finali di Malaga è arrivata. Un traguardo comunque importante, visto che nel cammino tante nazionali di valore (per esempio Spagna e Stati Uniti) si sono clamorosamente smarrite. I quattro match point annullati da Lorenzo Sonego nel match contro Nicolas Jarry sono certamente il momento di maggior tensione che tutto il gruppo azzurro ha vissuto in quel di Bologna. Perdere quel match avrebbe probabilmente cambiato tutti gli scenari, anche quello della sfida tra Canada e Cile.ha ...

Il nuovo formato dellaè un disastro, non piace (quasi) a nessuno, ha portato al fallimento il progetto del Kosmos Group - 3 miliardi di dollari di investimenti promessi in 25 anni e solo "buchi" lasciati - e ...... Virtanen porta la Finlandia alle Finals, il doppio britannico salva 4 match point ed elimina la Francia, male gli Usa La settimana dedicata allaha designato le nazionali che a Malaga ...... Stati Uniti e Russia " potremmo teoricamente conquistare addirittura la secondadella nostra storia. Il sorteggio sarà fatto martedì. Al momento non sappiamo in quale metà del tabellone ...

Le vittorie successive contro il Cile (3-0) e la Svezia (2-1) hanno permesso alla formazione tricolore di qualificarsi ai quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2023 e con la possibilità di ...L'Italia, pur faticando, ha conquistato le Finals di Coppa Davis. Martedì conoscerà l'avversaria dei quarti di finale, in programma a Malaga il 21-22 novembre (una tra Olanda e Gran Bretagna).