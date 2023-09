Coppa Davis 2023 | Cané | “Italia competitiva a Malaga se al completo Io convocherei…”

(Di lunedì 18 settembre 2023) La fase a gironi delle Finali diè già un ricordo e in casaè giusto fare un bilancio. La settimana alla Unipol Arena di Bologna è stata complicata. L’avvicinamento non è stato dei più semplici per le polemiche legate all’assenza di Jannik Sinner e alla decisione di Filippo Volandri di non convocare Fabio Fognini, con un Andrea Vavassori (doppista) infortunato. Iniziata molto male l’avventura contro il Canada (0-3), gli azzurri hanno avuto il merito di ribaltare completamente la situazione, vincendo i restanti incontri con il Cile e la Svezia, “supportati” dalla formazione canadese che ha deciso di giocare senza fare calcoli contro la formazione cilena e non tagliando fuori dai giochi gli azzurri, vista la piega del Gruppo A. Qualificazione ai quarti di finale acentrata ...

La Coppa Davis (nota fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale; in passato, dal 2009 al 2015, ha assegnato punti validi per la classifica ATP.

Molto critico anche Boris Becker Roma 18/05/2017 - Internazionali BNL d'Italia / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Stan Wawrinka La, nonostante la sua nuova formula, porta con sé ...L'ultimo è arrivato questa settimana indove con la sua Danimarca ha perso contro il tennista brasiliano Thiago Monteiro , atleta in declino e sicuramente non del suo livello. Poi Rune è ...

Olanda o Gran Bretagna Ecco chi potrebbe sfidare l'Italia alle Finals di Malaga La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis - Tensione tra Daniel Evans e Arthur Fils. La reazione del britannico Tennis World Italia

MATTEO ARNALDI – Il tennista di San Remo arrivava dagli ottavi di New York. Superata l’emozione è diventato decisivo. Ha detto in conferenza:” Ho giocato più di quanto pensassi ma credo di averlo ...Coppa Davis, Binaghi tira le somme: bravo Berrettini, Sinner dovrà aiutarci di più. Il presidente della FITP ha parlato in conferenza stampa.