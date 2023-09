Curiosità: Massimo Cacciari (Venezia, 5 giugno 1944) è un filosofo, saggista, politico e opinionista italiano, sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e dal 2005 al 2010.

Contropiano Sindaci-Pd: c'è una via umana per gestire i migranti L'HuffPost

Come non parlare di stupro in televisione Contropiano

Accoglienza diffusa, redistribuzione a livello europeo, più accessi legali: Schlein e l'Anci rispondono alle misure punitive varate dal governo, ...Di Antonio Passanese FIRENZE Prima in centro 'per controllare di persona le irregolarità nei market'. Poi alle Cascine 'dove proseguono i controlli in borghese della municipale'. Il sindaco Dario Nard ...