Controlli movida al Vomero | Decine di sanzioni

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023)al: Droga, furto e sicurezza pubblica sono priorità in questa operazione di controllo intensaanche al, luogo di ritrovo per centinaia di giovani in cerca di divertimento.I carabinieri della compagnia locale hanno controllato centinaia di persone, anche con l’aiuto del metaldetector, fondamentale per scovare armi. Massima attenzione lungo via scarlatti e nella centrale Piazza Vanvitelli dove il sabato sera si riversa gran parte dellacittadina. Numerosi i giovani sorpresi con droga nelle tasche, utile – secondo quanto ammesso dagli stessi assuntori – per spassarsela in giro. Sotto sequestro hashish e marijuana. Arrestati un 45enne e una 53enne per furto aggravato. Sono stati colti in flagranza mentre portavano via merce da un ...