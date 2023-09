Contadino non dorme da 50 anni | “Ci provo ma non riesco”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 18 settembre 2023) Questa storia arriva da un villaggio del Vietnam e il protagonista è un umileottantenne, Thai Ngoc. Lo youtuber Drew Binsky ha raccontato la vicenda sul suo profilo Instagram riuscendo anche ad incontrare la famiglia e il protagonista. All’inizio stentava a credere alla storia ma i familiari delhanno confermato tutto: l’anziano nonmai. Thai Ngoc non chiude occhio da quasi 50, ma confessa che gli piacerebbe molto farlo. L’uomo, insonne da decenni, riesce comunque a condurre una vita normale, anzi al di sopra del normale, perché è molto attivo sui campi e in casa. Un caso simile si è registrato in Olanda dove vive una bimba che nonmai. Thai Ngoc (Foto da video)Nonostante l’età avanzata e la mancanza di sonno, è sano come un pesce Stando a ...