Consorzio di bonifica Stornara e Tara Scalera e Di Cuia | “Pagamenti illegittimi Chiediamo l’immediata sospensione”

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 18 settembre 2023) In questi giorni d’intesa con il Consigliere Massimiliano Di, abbiamo fatto protocollare presso la Regione Puglia in 4° Commissione – Agricoltura, un’istanza di audizione urgente indirizzata al Presidente della Regione, Michele Emiliano, all’Assessore all’agricoltura, Donato Pentassuglia, e al Commissario dei Consorzi Pugliesi, Alfredo Borzillo, per la questione “avvisi di pagamento tributidi”. Una situazione intricata dal punto di vista politico e che va quindi affrontata. Come Consiglieri Regionali, abbiamo chiestononché l’annullamento degli avvisi di pagamento, ribadendo latà della pretesa impositiva, sia da un punto di vista formale che sostanziale. “Della vicenda ...