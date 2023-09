Consiglio dei Ministri | varate le misure del pacchetto migranti e le modifiche al codice della strada

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ildeiappena concluso a Palazzo Chigi ha affrontato una serie di questioni cruciali, con particolare attenzione alle politiche sulla gestione dei flussi migratori. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, è stato incluso anche il decreto legislativo relativo a "Interventi in materia di sicurezzale e delega per la revisione del". In prossimità di questo evento, il Presidente del, Giorgia Meloni, si appresta a recarsi negli Stati Uniti, dove terrà un discorso durante la 78esima assemblea generale delle Nazioni Unite. Il 20 settembre, la Premier presenterà le posizioni italiane sul tema migratorio al Palazzo di Vetro di New York. Le decisioni prese dal governo saranno verosimilmente incorporate in un emendamento al ...

Curiosità: Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana è l'organo di vertice politico-amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana che svolge la funzione di Capo del governo italiano presiedendo il Consiglio dei ministri.

Sul tavolo l'incrementoCentri per i rimpatri (Cpr) e il trattenimentomigranti fino a 18 mesi. C'è l'ok delMinistri ai nuovi provvedimenti per il Codice della Strada e la permanenzamigranti dopo essere approdati in Italia. Al centro delMinistri, che si è svolto dopo la ...Così la premier, Giorgia Meloni, nel corso delMinistri di oggi. Meloni, nello specifico, si riferisce "alla lettera dell'Alto rappresentante per la Politica estera europea Borrell, ...

In tale contesto, Giorgia Meloni – nella riunione del Consiglio dei ministri – illustra le nuove norme sul fronte immigrazione ed emergenza sbarchi. Tra le misure, si allungano a 18 mesi i tempi ...Più di uno al giorno. E proprio in queste ore è approdato in Consiglio dei Ministri il nuovo codice della strada: una vasta serie di provvedimenti che inaspriscono le sanzioni nei confronti di chi ...