Conservatori italiani e americani a confronto sulle elezioni 2024

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il futuro delle relazioni transatlantiche sarà ancorato all’idea di un “Occidente allargato”. Queste le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del convegno “Europa-Usa, sfide transatlantiche” organizzato dalla Fondazione Farefuturo, International Republican Institute e The Heritage Foundation. “L’Occidente allargato è oggi la chiave per affrontare le sfide che ci attendono. Per far fronte alle minacce autocratiche, serve un grande ovest che comprenda l’Africa, l’India e i Paesi dell’Asia, per democrazia, crescita e sviluppo globale”, ha sostenuto in apertura il ministro. E l’Italia può farla da padrona nel Mediterraneo. “Il bacino economico e commerciale euro-atlantico è l’approdo finale di due percorsi complementari tra Usa e Ue. Oggi l’Europa si sviluppa verso sud e non più ad est” ha detto il ministro e così l’Italia ha ...