Confronto Garcia-squadra | hanno provato a chiarire i problemi senza individuare colpevoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tra mille polemiche, nate dopo l’ennesima prestazione deludente dellacampione d’Italia cheagguantato il pareggio nel finale contro il Genoa, il Napoli è tornato ieri a lavorare a Castel Volturno in vista dell’impegno di Champions con il Braga di mercoledì. Il ritrovarsi tutti insieme, scrive il Corriere dello Sport, ha offerto ae allenatore la possibilità di una “chiacchierata” per confrontarsi per capire cosa stia succedendo. Una riunione breve, non più di una ventina di minuti, “un inevitabile approfondimento sul pareggio di Genova e sulle prestazioni delle prime quattro giornate. Uno scambio di idee utile piu? ala strada da percorrere, i nodi da sciogliere e a capirsi piuttosto che all’individuazione dei” È chiaro che “la rivoluzione tecnica e tattica ...