(Di lunedì 18 settembre 2023) La gup di Milano Silvia Perrucci haa 19e 4 mesi di carcere, più tredi libertà vigilata, Andrea Tombolini, accusato di omicidio volontario, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei persone – tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì – il 27 ottobre 2022 in undi, alle porte di Milano. L’imputato, presente alla lettura del processo con rito abbreviato, lo scorso anno entrò nel, prese un coltello da uno scaffale del supermercato e accoltellò a morte il dipendente Luis Fernando Ruggeri eclienti del Carrefour. Tombolini venne bloccato e disarmato da un ex calciatore dell’Inter, Massimo Tarantino. Per il padre della ...

E' statoa 19e 4 mesi di reclusione Andrea Tombolini, il 46enne accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei persone, uccidendone una e ferendone ...... che si trova in una comunità protetta in regime di arresti domiciliari, uccise una persona e ne ferì 5 tra cui il calciatore del Monza Marì La gup di Milano Silvia Perrucci haa 19e ...

Andrea Tombolini, il 46enne che il 27 ottobre 2022 ha aggredito sei persone nel centro commerciale di Assago (uccidendone una), è stato condannato.