Compagnoni sicuro | «Thuram può diventare top mondiale»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’Inter, ha trionfato contro il Milan con un netto 5-1. Uno dei protagonisti del successo è Marcus, autore di uno splendido gol. Maurizio, dagli studi di Sky Sport, racconta un aneddoto sul francese POTENZIALE – Queste le considerazioni di: «? Io ho grandissima stima del francese dai tempi del Tolosa (Non ha mai giocato nel Tolosa, ndr). Vidi una partita e rimasi incantato dalle potenzialità del giocatore. Che però aveva un problema non trascurabile: quando si accentrava per calciare litigava col pallone. dentro di me dissi “Se inizia a calciare bene in porta diventa un top player”. È sulla buona strada, senza mettere troppa pressione. Deve segnare e lo sta facendo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...