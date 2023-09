Curiosità: Augusta applicazioni elettroniche è stata una azienda italiana produttrice di apparecchi radio, apparecchi alta fedeltà in stereofonia e apparecchi cercametalli. Fondata nel 1950 dai cugini Alessandro Torelli e Renato Torelli a Rovereto prima in via Scalo Riva 8 (oggi via Craffonara), poi in via Brennero (oggi via Parteli) e infine in uno stabilimento a Calliano in via Cesare Battisti 1; terminò la sua attività nel luglio 1980.

Comelit, Alessandro Stoppa è il nuovo direttore commerciale Italia BergamoNews.it