Come si dice buongiorno in svedese? | lo scivolone | imbarazzo in studio

(Di lunedì 18 settembre 2023) Esordio con gaffe per Tiberio Timperi. Reduce da Uno Mattina Estate, il conduttore Rai ha esordio a I Fatti Vostri. Accanto a lui Anna Falchi. Ecco allora che si è rivolto direttamente alla oc-conduttrice: "a tutti - ha detto in apertura di trasmissione Timperi - masiin?". E la Falchi, alquanto imbarazzata, ha sottolineato l'errore del collega Rai e l'ha immediatamente corretto: "Semmai in finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia - ha detto ironizzando in riferimento alle le sue origini finniche -. Comunque benvenuti e benvenuto anche a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova edizione del programma". Da tempo al timone del programma, la Falchi ha spiegato che per lei è "fosse uno show di prima ...