Combined Pula | Piraino | Sorrentino | Arnaboldi e Andaloro già al 2°T

Curiosità: Brenda Fruhvirtová (Praga, 2 aprile 2007) è una tennista ceca.

Combined Pula: 6 italiani conquistano il main draw SuperTennis

Combined Pula, 'quali': 11 gli italiani al turno decisivo Tiscali

Antonio Caruso, Daniel Bagnolini, Niccolò Catini, Luciano Carraro e Alessandro Bellifemine, più il lucky loser Manuel Plunger. Sono sei gli ...Al via anche le qualificazioni femminili dell'Itf Combined organizzato dall'Asd Forte Village Sports Academy Hanno preso il via ieri le qualificazioni del primo Itf maschile sui campi in terra battuta ...