“Colori 2” | in mostra la Human Landscapes di Federica Limongelli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Fondazione De Chiara De Maio è lieta di inaugurare2 con ladi, in data 23 Settembre dalle ore 19:00 e 24 Settembre dalle ore 11:30, presso la sede della Fondazione in Piazza Umberto I n°10-11, Solofra (AV). In entrambe le occasioni sarà presente l’artista che interagirà con il pubblico e presenterà i suoi lavori. Lasarà accessibile al pubblico gratuitamente fino all’11 Dicembre 2023. Le quattordici opere disi inseriscono in una ricerca nel sociale per il sociale, promuovendo in particolar modo la riflessione il disagio del mondo femminile all’interno della società. “La nuova ricerca di, tutt’ora in ...