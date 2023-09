Codice strada 2023 | quando scatta ritiro patente

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le misure previste dalle nuove normedella, arrivano nuove misure con l’ok al nuovo testo del decreto legge. In particolare sarà prevista la sospensione dellaper chi guida con il cellulare alla guida fin dalla prima violazione da quindici giorni a due mesi, oltre alla multa dai 660 euro a 422-1.697 euro. Revoca dellaanche per chi si mette al volante sotto l’effetto di droga o di alcol. Stop allaanche per sorpasso azzardato e circolazione contromano. Sospensione delladi guida da quindici a trenta giorni se si sono superati i limiti di velocità in un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno, oltre all’incremento della sanzione amministrativa fino a 1.084 euro. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Curiosità: Il codice della strada, nel diritto, è un complesso di norme nella forma di codice emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali: ogni Stato del mondo definisce il contenuto, le modalità di esecuzione e attuazione di tali norme in base al proprio ordinamento giuridico interno e agli accordi internazionali.

Il governo ha approvato il testo del Ddl e della legge delega per le modifiche aldella. Il pacchetto, ha spiegato una nota del Mit, già presentato al Cdm a giugno è passato al vaglio della Conferenza unificata delle Regioni che ha espresso il parere favorevole e ha ...Sono alcune delle novità contenute nel disegno di legge "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione deldella", approvato oggi dal Consiglio dei ministri. ...

Nuovo codice strada, maxi multa per cellulari alla guida. Patente sospesa anche per i recidivi degli autovelox in città QUOTIDIANO NAZIONALE

Nuovo codice della strada, multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare. Decurtati 8 punti dalla patente, 10 per i recidivi ilmessaggero.it

Patente sospesa e multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida, sanzioni raddoppiate per chi occupa i posti riservati ai disabili: ecco tutte le novità al Codice ...La nuova legge è stata introdotta per contrastare il fenomeno sempre più diffuso dell'uso del cellulare al volante, che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali.