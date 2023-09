Codice della strada | ok alla stretta sui neopatentati e guida al telefono

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sanzioni più salate (fino a 1.600 euro) per chi parla o chatta almentre stando (oltresospensionepatente). Arriva l’alcolock, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico deltore è superiore allo zero

Codice – in filologia, libro manoscritto

– in filologia, libro manoscritto Codice – in diritto, raccolta

– in diritto, raccolta Codice – in semiotica, insieme di segni

– in semiotica, insieme di segni Codice – in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni

– in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni Codice – in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio

– in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio Codice sorgente – in informatica, il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte di un programmatore in fase di programmazione, all'interno di un file sorgente

Altri progetti

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «codice»

Per chi guida avendo assunto droghe la positività al test rapido farà scattare immediatamente il ritiropatente e successivamente anche il divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni. ...166 veicoli , contestato diverse infrazioni delstrada per varie violazioni tra cui mancata copertura assicurativa (con conseguente sequestro amministrativo del veicolo e ritiro carta di ...

Nuovo codice della strada, multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare. Ecco come cambia Corriere della Sera

Verso il nuovo codice della strada: cambiano le regole su multe, patente e alcolock TGCOM

Roma, 18 set. (LaPresse) - Multe più severe per chi usa il cellulare mentre guida. È la linea dura del governo contenuta nel disegno di legge con nuove norme ...di M.R. Così come previsto dal Codice della strada, il Comune di Terni utilizzerà parte dei proventi delle multe per nuove assunzioni nel Corpo di polizia locale. A rendere nota l’intenzione della giu ...