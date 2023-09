(Di lunedì 18 settembre 2023) Sanzioni più salate (fino a 1.697 euro) per chi parla o chatta al telefono mentre sta guidando (oltre alla sospensionepatente).In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensionepatente da uno a tre mesi, già prevista dalvigente, si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro. Arriva l’alcolock, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero

Codice – in filologia, libro manoscritto

– in filologia, libro manoscritto Codice – in diritto, raccolta

– in diritto, raccolta Codice – in semiotica, insieme di segni

– in semiotica, insieme di segni Codice – in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni

– in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni Codice – in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio

– in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio Codice sorgente – in informatica, il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte di un programmatore in fase di programmazione, all'interno di un file sorgente

Altri progetti

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «codice»

Aggiungi una versione di riserva Se nella tua firma utilizzi elementi grafici avanzati o, è ... Questo passo è fondamentale per garantire l'accessibilitàtua firma. Rendi i pulsanti dei ...... Matteo Salvini, perche' oggi il Cdm approva in via definitiva importanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione delstrada. Provvedimenti quanto piu' ...

Codice della strada: nuove regole per i neopatentati, autovelox e uso del cellulare Il Sole 24 ORE

Nuovo codice della strada, multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare. Decurtati 8 punti dalla patente, ilmessaggero.it

Sono questi i principali punti inseriti nel nuovo Codice della strada approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento contiene anche la delega al governo per dettagliare le ...Il Nuovo Codice della strada annuncia una stretta per chi guida ubriaco, al cellulare o commette infrazioni pericolose. Novità anche per neopatentati e monopattini: ecco cosa cambia ...