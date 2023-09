Codice della Strada | multe più salate su autovelox e uso cellulari

Codice – in filologia, libro manoscritto

– in filologia, libro manoscritto Codice – in diritto, raccolta

– in diritto, raccolta Codice – in semiotica, insieme di segni

– in semiotica, insieme di segni Codice – in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni

– in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni Codice – in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio

– in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio Codice sorgente – in informatica, il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte di un programmatore in fase di programmazione, all'interno di un file sorgente

Altri progetti

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «codice»

Il nome "Galaxy Ring" non è ancora proprio sicuro al cento per cento, e potrebbe sempre essere un nome in" ma tutto sembra indicare che sarà questo il prossimo gadgetcasa di Seul. Sì ...Il consiglio dei ministri ha approvato il testo del Ddl elegge delega per le modifiche alstrada e nuove norme sulla sicurezza stradale con una "stretta sugli autovelox - selvaggi e linea dura per i recidivi che non rispettano le regole".

Nuovo codice della strada, multe fino a 1.697 euro per chi usa il cellulare. Ecco come cambia Corriere della Sera

Codice della strada: nuove norme per sicurezza stradale Il Sole 24 ORE

Patente sospesa e multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida: ecco tutte le novità al Codice della strada approvate dal Cdm. Con un inasprimento delle sanzioni anche per quanto ...Il Consiglio dei Ministri, iniziato alle 13 a Palazzo Chigi, approva il testo del decreto legge e della legge delega per le modifiche delle norme sulla sicurezza stradale.