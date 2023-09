Codice della strada | la stretta | 1 600 euro di multa e -10 punti per chi è al cellulare

Codice – in filologia, libro manoscritto

– in filologia, libro manoscritto Codice – in diritto, raccolta

– in diritto, raccolta Codice – in semiotica, insieme di segni

– in semiotica, insieme di segni Codice – in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni

– in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni Codice – in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio

– in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio Codice sorgente – in informatica, il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte di un programmatore in fase di programmazione, all'interno di un file sorgente

Altri progetti

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «codice»

AMD annuncia quest'oggi il debuttonuova serie di processori EPYC 8004 , soluzioni di quarta generazione basate sui core con architettura Zen 4c note con il nome indi Siena . Il target di riferimento dei sistemi basati su ...In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensionepatente da uno a tre mesi, già prevista dalvigente, si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro, oltre ad una ...

Nuovo codice della strada, multe fino a 1.697 euro per chi usa il cellulare. Ecco come cambia Corriere della Sera

Codice della strada: nuove norme per sicurezza stradale Il Sole 24 ORE

Arriva oggi in Consiglio dei ministri il disegno di legge “ Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice ...Arriva in Consiglio dei ministri oggi il disegno di legge delega del nuovo Codice della strada. Salvini: «Una battaglia di civiltà di tutto il Paese, tolleranza zero per chi guida ubriaco e drogato» ...