Codice della strada | cosa rischia chi usa Whatsapp

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per modificare ile introdurre nuove norme sulla sicurezzale. Il testo del Ddl elegge delega, voluto fortemente dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, è stato presentato a giugno e ha ricevuto il parere favorevoleConferenza Unificata che, successivamente, ha proposto una serie di modifiche. Le nuove regole al momento non sono ancora in vigore, visto che manca tutto l’iter parlamentare, anche se l’obiettivo del governo è quello di arrivare alle conclusione del percorso entro l’autunno., stretta autovelox Le nuove norme sono state formulate nell’ottica di regolamentare l’utilizzo degli autovelox. Si prevede una ...