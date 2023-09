Codice della strada - Autovelox | multe | cellulari | tutte le novità della riforma

(Di lunedì 18 settembre 2023) Per quanto riguarda i dispostivi di rilevamentovelocitàle, il ministero dei Trasporti ha disposto una sgtretta: "Nell'ottica di regolamentare su l'utilizzo degli", fa sapere il dicastero guidato da Matteo Salvini, "si va verso una definizione stringente sulle specifiche tecniche degli apparecchi e sul loro posizionamento". Su richiesta dei sindaci, è stato proposto "un incrementosanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.084 euro e la sospensionepatente di guida da quindici a trenta giorni, esclusivamente nei casi in cui la stessa persona commetta la violazione dei limiti di velocità all'interno del centro abitato per almeno due volte nell'arco di un anno". Il disegno di legge prevede anche una stretta sull'uso ...

Il consiglio dei ministri ha approvato il testo del Ddl elegge delega per le modifiche alstrada e nuove norme sulla sicurezza stradale con una "stretta sugli autovelox - selvaggi e linea dura per i recidivi che non rispettano le regole". Lo comunica il ministero dei Trasporti.... misure idonee a garantire lo svolgimento delle operazioni nel rispettolegge e a scoprire ed ... (anche attraverso l'adozione di unEtico) coinvolgendo tutti i dipendenti nell'adesione ai ...

Codice della strada: nuove norme per sicurezza stradale Il Sole 24 ORE

Nuovo codice della strada, multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare. Decurtati 8 punti dalla patente, ilmessaggero.it

Via libera del Cdm al disegno di legge delega che modifica le normative sulla sicurezza stradale. Fino a 2.600 euro per i recidivi che usano il telefono al volante. Con due violazioni in un anno dei l ...Cambia il codice della strada. Le nuove norme sulla sicurezza stradale propongono per l'uso dei cellulari alla guida l'inasprimento della multa, che passa dalla fascia 165-660 euro ...