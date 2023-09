Coach Arnaldi | “Esperienza Coppa Davis pazzesca | ora in Cina per proseguire lavoro”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Alessandro Petrone all'Adnkronos: "Stiamo lavorando tanto a livello tecnico-tattico sul servizio e la risposta" “L’inper Matteo è stata, direi che non potevamo chiedere di meglio. E’ stato fantastico l’esordio suo a livello personale e per la squadra che alla fine ha conquistato un posto alle Finals”. Queste le parole di Alessandro Petrone,di Matteoall’Adnkronos, poco prima di partire per la, sulle prove di altissimo livello del tennista sanremese nell’esordio in. “Incercheremo di fare il possibile perché l’avversario è ostico, arriveremo lì un po’ all’ultimo momento ma vedremo di cavarcela, dopo Zhuhai abbiamo in programma Pechino e Shanghai”, ha ...

Curiosità: Matteo Arnaldi (Sanremo, 22 febbraio 2001) è un tennista italiano.

