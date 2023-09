CM com – LIVE Verona-Bologna sullo 0-0 | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 settembre 2023) 2023-09-18 20:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Hellas(calcio d’inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la quarta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida con 6 punti in classifica, due in più degli ospiti che sono a quota 4. LE SCELTE – Baroni recupera Lazovic e Saponara (entrambi in panchina) oltre a Hien, che ha scontato il turno di squalifica. In avanti fiducia a Ngonge, cercato invano dalnello scorso mercato estivo. Bonazzoli viene preferito a Djuric. Assenti Braaf, Henry e Tchatchoua.Dall’altra parte Thiago Motta non può ancora contare sull’ex milanista Saelemaekers oltre al lungodegente Soumaoro. Freuler gioca dall’inizio, Posch e Orsolini partono dalla panchina. LE FORMAZIONI ...