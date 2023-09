Clima e territorio con l' Univaq a piedi sul Tratturo magno

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 settembre 2023) L'Aquila - Oltre cento persone hanno partecipato ieri all'escursione organizzata dae dalla sezione Cai L'Aquila nel. La passeggiata si è proposta come l'evento inaugurale del gruppo di lavoro, nato in seno aper stimolare una maggiore conoscenza dellocale, promuovere la scoperta o il recupero di elementi geografici, del tessuto produttivo ed economico, dello sviluppo sociale in qualche modo legati o dipendenti da fattoritici. Durante il trekking guidato sul, l'antica via utilizzata per la transumanza dall'Abruzzo alla Puglia, si sono alternati gli interventi dei docenti dell'Ateneo sulla storia e l'archeologia del, la geologia, la ...