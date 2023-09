Classifica film al botteghino 11 settembre – 17 settembre

(Di lunedì 18 settembre 2023) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 11al 17. 1 OPPENHEIMER Regia di Christopher Nolan Con Dylan Arnold, Olli Haaskivi, Matthew Modine, Dane DeHaan Genere Biografico Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 180 2 ASSASSINIO A VENEZIA Regia di Kenneth Branagh Con Jamie Dornan, Jude Hill, Michelle Yeoh, Riccardo Scamarcio Genere Drammatico Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 103 min 3 THE NUN II Regia di Michael Chaves Con Katelyn Rose Downey, Anna Popplewell, Bonnie Aarons, Jonas Bloquet Genere Horror Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 110 min 4 IO CAPITANO Regia di Matteo Garrone Con Henri Didier Njikam, Joseph Beddelem, Bamar Kane, Doodou Sagna Genere Drammatico Produzione Italia, Belgio, 2023 Durata 121 ...

