Clan camorristi pronti alla guerra | scatta il blitz al rione Traiano di Napoli Arrestate 29 persone e sequestrato l’arsenale da guerra dei clan

... ma è finita negli atti della procura di Napoli sulMoccia per i suoi rapporti politici con l'... la vicenda viene ricostruita nella richiesta cautelare a carico di affiliati e, firmata ...Per quanto riguarda le fiction ha preso parte a Don Matteo, Ildeie a Gomorra - La serie dove interpretava lo spietato boss Giuseppe Avitabile. E' molto legato al fratello ...Tanti di loro sono prigionieri in casa e non escono più - A questi fratelli- aggiunge ...avvenuto tra l'omertà e l'indifferenza generale voluta - secondo gli investigatori - daidello ...

Clan camorristi pronti alla guerra, blitz al rione Traiano di Napoli LA NOTIZIA

Duro colpo al clan Sorianiello nel rione Traiano a Napoli con 28 arresti tra capi e affiliati della camorra Virgilio Notizie

Clan camorristi pronti alla guerra, blitz al rione Traiano di Napoli. Arrestate 29 persone e sequestrato l'arsenale da guerra dei clan ...È stato arrestato all’ippodromo Ghirlandina il 47enne Giuseppe Misso, campano residente a Rimini. L’uomo deve scontare 12 anni per l’assassinio di Tommaso Provitera, compiuto 24 anni fa a Napoli ...