Civitavecchia | il 18 settembre nuovo intervento di disinfestazione

(Di lunedì 18 settembre 2023)– Come da calendario programmato dall’Assessorato all’Ambiente, prosegue l’attività di contrasto al proliferare di zanzare e altri insetti tipici stagionali. L’Ufficio Lavori pubblici e Ambiente del Comune diavvisa la cittadinanza che dalle ore 23.00 di lunedì 18fino alle ore 6.00 di martedì 192023 si svolgerà undiadulticida. Si invita, pertanto, la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse durante le operazioni, evitare di transitare nelle aree trattate, non lasciare alimenti, indumenti e bucato all’esterno nella notte indicata e custodire all’interno gli animali domestici. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

... volti a migliorare l'efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di, il giorno 20/09/2023 dalle ore 07:00 alle ore 22:...Sulla A12 Roma -, per consentire attività di ispezione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19, con orario 21:00 - 6:00, sarà chiusa la stazione disud, in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare lo ...

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: Via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e Via ...