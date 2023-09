Cinzia Catalfamo | presidente della Fondazione Akbaraly | che lavora permigliorare le condizioni di vita del Paese | la salute delle donne e dei bambini

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 settembre 2023), milanese, 57 anni, è laureata in Economia all’Università Bocconi. Nel 1993 si trasferisce per amore in Madagascar e dàal progetto Fihavanana, dedicato ai minori in difficoltà. Nel 2008 nasce la(cognome del marito), che opera per garantire educazione ein uno dei Paesi più poveri al mondo. Nel 2009 lainaugura 4aWoman, il primo programma integrato di prevenzione oncologica dell’Africa sub-Sahariana, che aggiunge centinaia di migliaia di persone all’anno. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Console Generale Onorario d’Italia in Madagascar dal 2000 al 2015. In Madagascar ha datoa un’organizzazione umanitaria cheper migliorare ledi ...