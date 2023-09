Cielo nuvoloso con possibili piogge | da martedì torna il sereno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo in peggioramento lunedì 18 settembre su tutta la Lombardia, a causa di una perturbazione in arrivo da ovest che transiterà velocemente lasciando spazio a un temporaneo miglioramento trae mercoledì. Tra giovedì e venerdì probabile peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, accompagnata da un calo delle temperature. Ecco le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Lunedì 18 settembre 2023 Tempo Previsto: In mattinataovunque moltocone qualche temporale sparso possibile su tutti i settori. Nel pomeriggio e in seratasu Alpi, Prealpi e alta pianura con rovesci o temporali sparsi in spostamento verso est, parzialmentesui restanti settori con fenomeni ...