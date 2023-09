Ciclismo | uno sport ormai da elite ristretta Monopolio Jumbo nei Grandi Giri | nelle Classiche non si esce dai soliti nomi

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Con la fine della Vuelta a España 2023, la stagione 2023 delsu strada ha ufficialmente messo in archivio tutti e tre i. Il calendario proporrà ancora corse di alto livello, a partire dai Campionati Europei, il Giro dell’Emilia ed il Lombardia, ma di certo possiamo già tracciare dei bilanci, individuare delle tendenze ed esprimere delle considerazioni su quanto abbiamo visto sulle strade di tutto il mondo nell’ultimo anno. Una cosa che non può non balzare all’occhio anche dello spettatore più distratto è che in questa stagione si è consolidata un’ristrettissima di corridori che, per quanto già vincenti da anni e già protagonisti sui palcoscenici più importanti, hanno letteralmente dominato in lungo e in largo l’annata. Parliamo ovviamente di Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der ...