Ciclismo | tutti i convocati dell’Italia per gli Europei 2023 | categorie Elite | U23 e juniores

(Di lunedì 18 settembre 2023) La lunga stagione delancora non è finita. Dopo che la Vuelta a España ha emesso i propri verdetti, c’è un’altra manifestazione che merita la propria attenzione. Ci si riferisce aglisu strada, che si terranno nei Paesi Bassi, a Drenthe, dal 20 al 24 settembre. Saranno cinque giorni particolarmente intensi con oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni; 14 i titoli in palio. Su un percorso non troppo impegnativo, dove serviranno “pedali veloci”, Filippo Ganna sarà l’osservato speciale. Sarà lui a essere il capitano della squadra nella corsa in linea e per questo non disputerà la cronometro. Oltre a Ganna, vi saranno Matteo Trentin ed Elia Viviani a fare da registi e anche da battitori liberi nel caso. Un elenco annoverante anche Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, con Sobrero e ...