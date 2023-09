Ciclismo su Strada | gli Azzurri per gli Europei | Ganna e Viviani guidano l’Italia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Drenthe – Ameno di 48 ore dall’inizio della nona edizione deglidisu, che si svolgerà a Drenthe, in Olanda, fino a domenica prossima, sono state diramate le convocazioni delle Nazionali azzurre che prenderanno parte all’evento. Nella prova in linea Elite ci sarà Filippo, con lui, a guidare un gruppo di corridori esperti, Matteo Trentin ed Elia. Per gli Under 23, invece, si correrà con il doppio impegno di onorare l’europeo e di confermare la leadership in Coppa delle Nazioni, conquistata grazie alle ottime prestazioni nel Tour de l’Avenir. A caccia dei 14 titolo in palio, andranno in tutto 850 corridori di quaranta Paesi. “Il gruppo uomini elite è composto da elementi di esperienza, ognuno con un ruolo importante e ben definito – commenta il ct, Daniele Bennati -, ...

Curiosità: Il ciclismo su strada è la specialità più popolare e più seguita tra quelle del ciclismo sportivo. Si svolge sulle strade di tutti i giorni, senza aver bisogno di usufruire di particolari strutture dedicate come accade invece per altre specialità come il ciclismo su pista o il BMX.

