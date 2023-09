Ciclismo | la Lidl-Trek vuole attaccare la Jumbo-Visma Guercilena | “Interessati a Roglic”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) La stagione ciclistica dei Grandi Giri si è conclusa con una certezza: laè la squadra più forte di tutte. Il successo di Sepp Kuss alla Vuelta a España ne è l’esempio lampante: un podio monopolizzato dai calabroni, con due dei tre ciclisti più forti in circolazione sulle corse di tre settimane, Jonas Vingegaard e Primoz, che si sono permessi di fare da gregari al loro fidato scudiero, fondamentale per i loro successi al Giro d’Italia e al Tour de France. Non era mai accaduto che una squadra vincesse tutte e tre le corse più importanti nella stessa annata. Ma c’è chispodestare gli olandesi: tra di loro, la. La squadra statunitense ambisce ad arrivare in vetta alle classifiche UCI il prima possibile. L’ingresso come sponsor principale della catena di ...