Ciclismo | Kuss respinge le insinuazioni sulle bici truccate | “Talmente stupido dirlo che neanche mi arrabbio”

(Di lunedì 18 settembre 2023) La Vuelta a España ha incoronato Sepp. Lo statunitense della Jumbo-Visma si è imposto a sorpresa nella corsa di tre settimane iberica, riuscendo mettere d’accordo la propria squadra e a ‘convincerla’ a lasciargli il successo, con buona pace dei suoi capitani Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Ma c’è chi non si è detto per nulla convinto dello scalatore di Durango. Parliamo di Jerome Pineau, ex ciclista e general manager del team B&B Hotels-KTM dal 2018 al 2022, che negli scorsi giorni ha accusato apertamentedi doping tecnologico. Secondo lui lo statunitense usufruiva di unacletta con il motorino dentro, guardando le immagini del Tourmalet. Queste le sue parole a RMC Sports: “è andato a prendere un gruppo di corridori forti andando 10 chilometri all’ora più veloci di loro. C’erano talenti come ...

Curiosità: Sepp Kuss (Durango, 13 settembre 1994) è un ciclista su strada statunitense, professionista dal 2016, che corre per il team Jumbo-Visma. Soprannominato The Durango Kid, ha caratteristiche di scalatore. In carriera ha vinto la Vuelta a España 2023.

La Jumbo Visma entra di diritto nella storia del ciclismo. Il team olandese è la prima squadra a centrare in un sol colpo i tre Grandi Giri, facendolo per di più con tre diversi corridori.

