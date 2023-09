Ciclismo | Europei | Ganna guida gli azzurri a Drenthe

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. - (Adnkronos) - Scatterà tra meno di 48 ore la nona edizione dei CampionatiStrada, che si svolgerà nei Paesi Bassi, adal 20 al 24 settembre. Per cinque giorni la provincia olandese accoglierà gli oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni; 14 i titoli in palio. Diramate le convocazioni delle Nazionali italiane che prenderanno parte all'evento. L'appuntamento europeo arriva al termine di una stagione in cui sono stati tanti i corridori a mettersi in luce ma anche impegnativa e, in alcuni casi, contrassegnata da infortuni, che hanno costretto a rinunciare ad alcune pedine fondamentali, come il campione del mondo a cronometro Lorenzo Milesi e del campione italiano Bryan Olivo, che non saranno al via tra gli U23. Nella prova in linea Elite ai nastri di partenza ci sarà Filippo, che per questo ...