Ciclismo | Europei 2023 | i convocati dell’Italia Filippo Ganna il capitano azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non ci sono i Mondiali, ma l’ultima domenica di settembre propone comunque un appuntamento importante per ilsu strada: in scena infatti il 24 la prova in linea dei Campionatinei Paesi Bassi a Drenthe. Percorso non durissimo nel quale sarà fondamentale stare sempre davanti ed avere un ottimo spunto veloce. Oggi Daniele Bennati, commissario tecnico della squadra tricolore, ha annunciato la lista dei. Spazio acomedopo una Vuelta corsa a livelli monstre: l’uomo della Ineos Grenadiers non sarà al via della cronometro per puntare tutto sulla prova in linea. Con lui due veterani come Matteo Trentin ed Elia Viviani a fare da registi e da battitori liberi. Poi spazio a Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo ed ...