Cibo ultraprocessato | ecco lo studio sui rischi che può comportare

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 18 settembre 2023) Unosvolto dagli esperti del quotidiano The Guardian ha stilato un elenco di informazioni necessarie per il consumatore, accusando i cibi ultraprocessati.quali sono iper la salute umana. Consumarefa male alla salute umana e puòdeimolto gravi all’organismo umano. Quasi tutto ilche troviamo sugli scaffali dei supermercati viene trasformato in una certa misura. Ilultra-processato contiene sostanze industriali, tra cui additivi. Ilultra-processato non è altro che una “sostanza commestibile prodotta industrialmente”. Scopriamo in questa guida quali sono idelultra-processato sulla salute ...