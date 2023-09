Ciak per ‘La casa degli sguardi’ | esordio di Zingaretti alla regia cinematografica

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tratto dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli, nel cast Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Riccardo Lai, Alessio Moneta, Chiara Celotto, Marco Felli, Cristian Di Sante Primiper ‘La, il film che segna l’di Luca. Tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, il film, che viene girato a Roma e dintorni, è stato scritto dallo stessocon Gloria Malatesta e Stefano Rulli ed è prodotto da Angelo Barbagallo, Gabriella Buontempo e Massimo Martino per Bibi Film e Clemart con Rai Cinema e Stand By Me. Nel cast, Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Riccardo Lai, Alessio Moneta, Chiara Celotto, Marco Felli e Cristian Di Sante. La storia ...

Curiosità: Ciak è un termine onomatopeico che definisce un attrezzo usato nel cinema, composto da una tavoletta (o lavagna) su cui sono scritti tutti i dati della scena in fase di ripresa e da un'asticella mobile che quando viene abbassata produce un caratteristico rumore di schiocco secco, detto appunto "ciak". Si tratta di una delle attrezzature più caratteristiche dell'arte del cinema, tanto da esserne un simbolo. In inglese è detto clapperboard, in francese clap, in spagnolo claqueta, in tedesco Filmklappe.

Primi ciak per 'La casa degli sguardi', il film che segna l'esordio alla regia cinematografica di Luca Zingaretti. Tratto dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, il film, che viene girato a Roma e ...

(Adnkronos) – Primi ciak per 'La casa degli sguardi', il film che segna l'esordio alla regia cinematografica di Luca Zingaretti. Tratto dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, il film, che viene girato