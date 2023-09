Chuck Norris oggi | cosa fa l’attore di Walker Texas Ranger

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 18 settembre 2023)ha sostanzialmente abbandonato la carriera d’attore; il suo ultimo ruolo cinematografico, risale al 2012, ne I mercenari 2, con Sylvester Stallone, dove interpretava il sicario solitario Cooker; escludendo un paio di apparizioni in serie televisive, nell’ultimo decennio, la carriera della star disi è concentrata sugli spot pubblicitari, e su sporadici lavori di doppiaggio in piccoli videogiochi action. Icona del cinema muscolare anni ’90,ha fatto recentemente parlare di sé per questioni relative alla sua vita privata, come il doppio infarto che gli è capitato nel 2017 e la causa a 11 case farmaceutiche – tra cui anche una italiana – in seguito a ciò che è successo a sua moglie. Visualizza questo post su ...