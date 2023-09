ChioggiaVela | grande spettacolo con Bart’s Bash e Meteorosa

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 18 settembre 2023) Con la disputa nel weekend diè entrato nel vivo il programma della XII edizione di, la rassegna ideata dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia insieme a Pro Loco Chioggia Sottomarina e VelaVeneta con il contributo della Regione del Veneto, con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare, in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare come la città di Chioggia., la soddisfazione di Corrado Perini “Siamo molto soddisfatti per l’esito di questo weekend” commenta soddisfatto il presidente del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini. “La regata di sabato ha offerto davvero un grandissimoe vedere quasi 50 barche darsi battaglia è certamente una bella emozione”. “Grazie al ...