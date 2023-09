Chiara Ferragni | le foto della nuova casa | «Quasi pronta» Ma è subito bocciata | ecco il motivo

Curiosità: Chiara Ferragni (Cremona, 7 maggio 1987) è un'imprenditrice, blogger, designer e modella italiana.

Sono trascorsi 7 mesi dal festival di Sanremo che ha vistosul palco per ben due serate, trattata come una diva suprema con onori e lodi. I risultati su quel palcoscenico, però, hanno lasciato molto a desiderare. Chi capisce qualcosa di tv ...La 36enne la fa vedere orgogliosa e scrive soddisfatta: "E' quasi pronta" Le scelte fatte per l'attico nelle nuove residenze Libeskind 2 a CityLife non convince tantiè orgogliosissima. Sui social mostra la nuova casa extra lusso a Milano . E' quasi ultimata, la 36enne è fiera delle scelte fatte. Gli architetti a cui si sarebbe rivolta dovrebbero ...

Le avventure di Chiara Ferragni a Interlaken: dal jet boat alla zipline TGCOM

Chiara Ferragni ha lanciato l'annuncio ai suoi fan in merito alla sua nuova abitazione. «La nuova casa è quasi pronta», ha scritto l'influencer sui social.Chiara Ferragni mostra la nuova casa extra lusso quasi ultimata, piovono critiche per lo stile decorativo: guarda ...