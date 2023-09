Chiara Ferragni e Giulia De Lellis | è guerra social tra le due influencer | c’entra Selvaggia Lucarelli

I l problema ha riguardato persino Sophie Turner, Elena Santarelli e, ma non solo: anche a te è capitato di essere giudicata e criticata in quanto mamma Il fenomeno del "mom shaming" è sempre più diffuso Cos'è il mom shaming, un fenomeno sempre più ...Il suo account Instagram era privatissimo e contava qualche migliaio di follower, ma quando Valentina- sorella di- ha ufficializzato la relazione con tanto di post ...Il primo a dare spiegazioni fu il marito di, dopo le continue pressioni dei fan, con un video interamente dedicato alla vicenda. Dopo non molto è arrivata anche la risposta di Luis ...

Giulia De Lellis contro Chiara Ferragni: la prima ha pubblicato – e poi rimosso – una storia in cui ricondivideva le parole di Selvaggia Lucarelli contro l’influencer.Nel mondo degli influencer, pochi hanno raggiunto le vette come Chiara Ferragni. La “Blonde Salad” è un marchio affermato, un esempio luminoso di come trasformare una passione in un impero. Ma come ...