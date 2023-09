Chiara Ferragni e Fedez tolgono il segui a Giulia Salemi | ecco il motivo di questo nuovo Drama

Curiosità: Chiara Ferragni (Cremona, 7 maggio 1987) è un'imprenditrice, blogger, designer e modella italiana.

Alla fine sembra raggiunto l'accordo transattivo tra la coppia formata da Fedez ee l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona . Quest'ultimo è imputato a Milano nel processo per diffamazione, a causa di alcune dichiarazioni contro i Ferragnez rilasciare in una ...... Antonella Centra, executive vice president general counsel, corporate affairs & sustainability di Gucci, (che collabora gia' con CNMI per i tavoli sulla sostenibilita'),, ceo e ...

Chiara Ferragni, Fedez e un terzo incomodo chiamato Ferragnez Vanity Fair Italia

Chiara Ferragni ha annunciato via social che la nuovo casa in cui presto lei e la sua famiglia si trasferiranno è pronta, e ha mostrato un dettaglio che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan.“Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice”, ha fatto sapere un’amica a Dagospia. “Ha come clienti del ristorante influencer e vip, molti calciatori”, continua la fonte. “Lei fa sempre spettacolo ...