Chi si ricorda dello Smart Working?

(Di lunedì 18 settembre 2023) Favorito dalle tecnologie moderne, il lavoro da remoto e, in particolare, da casa () ha trovato nel tempo vari sostenitori che tagliano trasversalmente il mondo della produzione e quello della ricerca. Lavorare da casa, del resto, può essere un grande vantaggio così come può essere una vera iattura. Questo non dipende tanto dai compiti assegnati all’interessato o all’interessata in senso stretto, ma da una serie di fattori “ambientali” che secondo alcuni stanno soltanto intorno al lavoro, secondo altri, invece, ne costituiscono la colonna portante nel senso pieno del termine. Il lavoro non è soltanto “che cosa fai” ma non di meno “dove lo fai”, “in quali tempi”, “con quali strumenti”, “con chi lo fai”. Sale la predisposizione a considerare il lavoro come motivo di emancipazione. Nella coscienza di tanta gente comune il lavoro non è più ...